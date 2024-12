System kaucyjny bez kolejnych przesunięć

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o odpadach. W jednej z nich izba wyższa chciała przesunąć start systemu kaucyjnego na 1 stycznia 2026 r.

Przypomnijmy – początkowo system kaucyjny miał zacząć obowiązywać z początkiem następnego roku. Na skutek apeli zarówno przedsiębiorców, jak i samorządów postanowiono jednak dokonać w nim sporych zmian. To zaś sprawiło, że rynek nie zdążyłby się przygotować do zbierania opakowań już od Nowego Roku. Dlatego datę uruchomienia całego systemu przesunięto na 1 października 2025 r. Senat chciał ją przesunąć jeszcze bardziej, ale Sejm w piątek odrzucił wszystkie jego poprawki.

Od 1 stycznia 2026 r. do systemu kaucyjnego zostaną włączone napoje w butelkach ze szkła wielorazowego (kaucja wyniesie 1 zł), trzy miesiące wcześniej obejmie on butelki PET i puszki (w ich przypadku kaucja wyniesie 50 gr). Nowelizacja wyłączyła spod regulacji opakowania po produktach mlecznych. Zwolniła również kaucję z VAT oraz wydłużyła czas na dokonywanie rozliczeń pomiędzy producentem a operatorem. Producentów ucieszyło też wprowadzenie trzymiesięcznego okresu przejściowego, w trakcie którego będą mogli sprzedawać napoje zarówno w butelkach i puszkach oznakowanych symbolem kaucji, jak i w tych bez tego symbolu. Przedsiębiorcy bali się konieczności niszczenia zapasów butelek nieoznakowanych we właściwy sposób. WIK

Inwestycje wokół lotnisk odblokowane

Przyjęty przez Sejm poselski projekt prawa lotniczego umożliwi wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na obszarach objętych planami generalnymi lotnisk, dla których nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem będzie pozytywna opinia dotycząca projektu decyzji wz wydana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dziś przez nieprecyzyjne przepisy i zmianę orzecznictwa są zablokowane budowy, rozbudowy i remonty na terenach objętych planami generalnymi. Przeciwko zmianie prawa byli posłowie PiS, którzy bronili uchwalonych przez siebie w poprzedniej kadencji przepisów. Ustawę skierowano do Senatu. JP

Będą schrony i miejsca ukrycia

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Większość z nich miała charakter doprecyzowujący albo uzupełniający. Rezultatem jednej z nich jest nadanie klauzuli „zastrzeżone” części danych, które znajdą się Centralnej Ewidencji Obiektów Zbiorowej Ochrony. Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mogą się schronić, ale żeby informacje o pojemności tego miejsca czy zastosowanych tam rozwiązaniach technicznych nie były danymi powszechnie dostępnymi, które w sytuacji zagrożenia ułatwiłyby atak wroga.

Ustawa wprowadza trzy kategorie obiektów zbiorowej ochrony: schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. O tym, gdzie te obiekty powstaną, zdecydują samorządy. Do nich też będzie należała decyzja o wielkości dotacji na sfinansowanie inwestycji. Nowe przepisy określają również: zasady funkcjonowania ochrony ludności, działanie systemu wykrywania zagrożeń i ostrzegania, powiadamiania oraz alarmowania, organizację obrony cywilnej, a także sposób powoływania do niej. Na sfinansowanie tych zadań rząd ma przeznaczać co roku przynajmniej 0,3 proc. PKB. Ustawa, z wyjątkami, ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Wcześniej musi ją jednak podpisać prezydent. JP

Więcej beneficjentów Funduszu Ochrony Rolnictwa

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wprowadza ułatwienia dla podmiotów, które skupują produkty rolne, oraz rozszerza listę beneficjentów tego funduszu. Fundusz działa od 1 lipca 2023 r. Składają się na niego przedsiębiorcy zajmujący się skupem i będący płatnikami VAT. Ich wypłaty finansują producentom rolnym rekompensaty w przypadku upadłości nabywcy. Nowe przepisy umożliwiają sięgnięcie po wsparcie z funduszu grupom producentów rolnych i ich związkom, spółdzielniom rolniczym i organizacjom producenckim. Dla firm skupujących nowelizacja ogranicza formalności. Ustawa trafiła do Senatu. JP ©℗