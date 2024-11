Niemiecka organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi GEMA wniosła do sądu w Monachium pozew przeciwko firmie OpenAI, twórcy generatywnego modelu sztucznej inteligencji ChatGPT. Zarzuca jej, że wykorzystuje teksty piosenek autorstwa niemieckich twórców do szkolenia swojego AI. Proces ma dowieść, że oznacza to korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, do czego jest wymagane uzyskanie licencji.

Wśród danych, którymi jest karmione AI, znajdują się również utwory chronione prawami autorskimi, jak choćby powszechnie dostępne w internecie teksty piosenek. Zdaniem stowarzyszenia GEMA OpenAI systematycznie wykorzystuje repertuar, którym zarządza w imieniu zrzeszonych w niej twórców, do trenowania swoich systemów. Organizacja chce udowodnić przed sądem, że oznacza to korzystanie z chronionych przez nią utworów. Przekonuje, że po wprowadzeniu prostych podpowiedzi AI odtwarza oryginalne piosenki, którymi została wcześniej zasilona.

Jeśli proces zakończy się po myśli stowarzyszenia, zamierza ono podjąć kroki prawne także przeciwko innym dystrybutorom AI.

– Piosenki naszych członków nie są darmowym surowcem dla modeli biznesowych dostawców generatywnych systemów sztucznej inteligencji. Każdy, kto chce korzystać z tych utworów, musi wykupić licencję i uczciwie zapłacić autorom. W tym celu opracowaliśmy model licencjonowania – argumentuje dr Tobias Holzmüller, dyrektor generalny organizacji GEMA.

Wspomniany model licencjonowania organizacja zaprezentowała we wrześniu. Jak pisała w komunikacie, jego celem jest „sprawiedliwy udział w zyskach twórców muzyki, których utwory są wykorzystywane w szkoleniu systemów i w generowaniu nowych utworów przez AI”.

Sprawa będzie precedensowa na rynku niemieckim. Jesienią ub.r. grupa Universal Music złożyła pozew przeciwko firmie Anthropic, twórcy innego modelu sztucznej inteligencji o nazwie Claude. Zarzuciła mu kopiowanie i rozpowszechnianie repertuaru, do którego ma autorskie prawa majątkowe.

GEMA zaznacza, że jej celem nie jest zablokowanie możliwości wykorzystania utworów do szkolenia sztucznej inteligencji. Chce jednak doprowadzić do sytuacji, gdy będzie się to odbywało po wykupieniu niezbędnych, jej zdaniem, licencji.

Organizacja reprezentuje w Niemczech ok. 95 tys. członków (kompozytorów, autorów tekstów, wydawców muzycznych) i ponad 2 mln posiadaczy praw autorskich z całego świata. Jest to jedno z największych na świecie stowarzyszeń autorów dzieł muzycznych. ©℗