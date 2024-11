Od kwietnia 2025 r. banki zapłacą kary za brak w swojej ofercie całodobowej możliwości dokonywania płatności natychmiastowych (w mniej niż 10 sekund) w unijnej walucie – wynika z przepisów proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (nr z wykazu: UC65).

W ten sposób odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Finansów chce zmusić banki do stosowania unijnego rozporządzenia 2024/886, tzw. IPR. To uchwalone przez Parlament Europejski na początku br. prawo przewiduje obowiązek oferowania przez bank płatności natychmiastowych w euro.

Unijne rozporządzenie zabrania bankom pobierania dodatkowych opłat za tę usługę i nakazuje umożliwienie przesyłów pieniędzy w euro nie tylko w obrębie jednego kraju, ale między wszystkimi państwami UE. Nowe regulacje to wyjście naprzeciw przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom rozliczającym się we wspólnotowej walucie – wskazywali w lutym br. unijni urzędnicy. Do tej pory natychmiastowe przelewy w euro w swojej ofercie miały tylko niektóre banki. Co więcej, żądały one ponoszenia przez klientów (osoby fizyczne i przedsiębiorców) wysokich opłat za tę usługę. Zdaniem Komisji Europejskiej upowszechnienie przelewów natychmiastowych pozwoli na uwolnienie milionów euro, które dziś znajdują się niejako poza obiegiem, w oczekiwaniu na realizację standardowego przelewu bankowego. Według wyliczeń KE aż 200 mld euro jest blokowanych każdego dnia w oczekiwaniu na zaksięgowanie przelewu, natomiast w 2022 r. zaledwie 11 proc. operacji bankowych było wykonywanych w trybie natychmiastowym.

W ramach nowelizacji resort finansów chce również poszerzyć zakres usług, które będą mogli oferować swoim klientom niebankowi dostawcy usług płatniczych. ,,Zapewnienie stosowania rozporządzenia IPR w ramach projektowanych zmian ma również na celu otwarcie bezpośredniego dostępu do wyznaczonych systemów płatności dla niebankowych dostawców (tj. instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego)” – czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy. W praktyce ma do tego doprowadzić umożliwienie niebankowym instytucjom płatniczym prowadzenia rachunku na koncie w Narodowym Banku Polskim. To kolejny krok w kierunku zrównywania praw takich podmiotów jak np. PayU, BLIK albo Przelewy24 z uprawnieniami przysługującymi dotychczas wyłącznie bankom.

W projekcie ustawy znalazły się również przepisy porządkujące wzajemne relacje między bankami oraz bankami spółdzielczymi a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) oraz regulacje uszczegóławiające warunki uczestnictwa BGF w procesie restrukturyzacji banku.

Projekt ustawy przewiduje, że przepisy dotyczące obowiązku oferowania przez bank natychmiastowych przelewów w euro wejdą w życie 9 kwietnia 2025 r. ©℗