Jeżeli umowa leasingu samochodu przewidywała jego późniejsze nabycie, ale uległ on uszkodzeniu podczas wypadku i firma go nie przejmie, to nie musi ona zwracać wydanych na pokrycie rat leasingu pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zadane pytanie dotyczyło firmy, która zawarła umowę leasingu samochodu. W takim przypadku, zgodnie z par. 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145 ze zm.), raty leasingu mogą być finansowane ze środków ZFRON pod warunkiem, że podpisana umowa skutkuje przeniesieniem własności auta na pracodawcę.

Problem w tym, że samochód uległ uszkodzeniu podczas wypadku i nie nadaje się do dalszej eksploatacji, bo stwierdzono szkodę całkowitą. Firma do tej pory zapłaciła 14 z 36 rat z konta ZFRON, a kwota z ubezpieczenia wpłynęła do leasingodawcy i będzie rozliczana z pozostałymi ratami. W związku z tym pracodawca ma wątpliwości, czy w sytuacji, gdy finalnie nie stanie się właścicielem auta, powinien zwrócić wydane do tej pory pieniądze na rachunek ZFRON, czy nie ma takiego obowiązku.

PFRON wyjaśnia, że istotą umowy leasingu nie jest przewłaszczenie objętego nią przedmiotu, lecz jedynie umożliwienie dokonania takiego przeniesienia prawa własności po zakończeniu okresu jej obowiązywania. Dlatego należy uznać, że par. 11 rozporządzenia w sprawie ZFRON ma zastosowanie tylko do umów zakładających taką opcję, pod zawieszającym warunkiem dokonania przewłaszczenia. Jednocześnie omawiany przepis jednoznacznie odnosi się wyłącznie do kosztów rat leasingowych, a nie do innych opłat i nie pozwala na sfinansowanie z pieniędzy ZFRON kosztów wykupu przedmiotu leasingu.

Fundusz dodaje, że w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym, ze względu na uszkodzenie samochodu, umowa leasingu zostanie rozwiązana oraz rozliczona z leasingodawcą. Natomiast pracodawca, finansujący raty leasingowe z ZFRON, nie miał wpływu na zdarzenie losowe, jakim był uszkodzenia auta w wyniku wypadku. Jeżeli zaś umowa przewidywała jego późniejsze nabycie, ale leasingobiorca tego nie zrobi ze względu na wypadek, to opłacane wcześniej raty będą zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie ZFRON. W praktyce oznacza to, że nie doszło do naruszenia zasad gospodarowania pieniędzmi ZFRON, powodującego konieczność ich zwrotu. ©℗