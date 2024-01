Organizator konkursu może prezentować nagrody oznaczone cudzym znakiem towarowym, jeśli spełnia wymagane warunki – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Hiszpańska spółka Buongiorno Myalert SA prowadziła kampanię reklamową płatnej subskrypcji usługi przesyłania treści multimedialnych. Subskrybenci zostali zaproszeni do konkursu, w którym jedną z nagród była karta podarunkowa ZARA. Po kliknięciu w baner umożliwiający udział w losowaniu na ekranie pojawiało się oznaczenie „ZARA” obramowane prostokątem, co miało przypominać format kart podarunkowych.

Na kampanię pozwem zareagowała spółka Industria de Diseño Textil SA (Inditex), uprawniona w Hiszpanii do krajowego znaku towarowego „ZARA”. Jej zdaniem oznaczenie zostało wykorzystane bezprawnie. Spółka powoływała się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i czerpanie korzyści z renomy znaku towarowego, a także działanie na szkodę tej renomy.

Rozpatrujący spór hiszpański sąd najwyższy miał wątpliwości, czy w takim przypadku można zastosować art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy 2008/95. Zgodnie z nim wolno używać w obrocie handlowym cudzego znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług.

TSUE stwierdził, że przepis pozwalający na użycie cudzego oznaczenia dotyczy „używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, wyłącznie wtedy, gdy takie używanie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi”.

Sąd, który rozpatruje tę sprawę, powinien ustalić, czy spółka Buongiorno użyła znaku ZARA, czy używanie go było niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia usługi oferowanej przez Buongiorno oraz czy było to zgodne z uczciwymi praktykami.©℗

