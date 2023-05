Dostarczam towar do sklepu, który znajduje się w uliczce dwukierunkowej z linią ciągłą. Kilka dni temu zatrzymałem się na ok. 20 minut, by wyładować towar. Zostałem wtedy jednak ukarany mandatem za parkowanie wzdłuż linii ciągłej. Czy jest szansa na podważenie go? Nie stwarzałem zagrożenia na drodze, chociaż inni, mijając mojego busa, musieli przekroczyć wspomnianą linię.

Aby dokładnie przeanalizować sytuację, w jakiej znalazł się czytelnik, warto w pierwszej kolejności odnieść się do przepisów prawa o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.). Z art. 46 p.r.d. wynika m.in., że zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. Ponadto musi stosować się do znaków drogowych w kwestii zatrzymania pojazdu lub postoju.

Wiele zakazów

Z punktu widzenia poruszonej problematyki kluczowe znaczenie mają jednak regulacje zawarte w art. 49 p.r.d., gdzie postanowiono, że zabrania się zatrzymania pojazdu m.in.:

na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

w tunelu, na moście lub na wiadukcie;

na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;

na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;

na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;

na pasie między jezdniami.

Jak zatem widać, spektrum sytuacji związanych z zakazem zatrzymywania pojazdu jest szerokie, a wśród nich jest m.in. sytuacja, gdy zatrzymanie pojazdu wzdłuż linii ciągłej może powodować wymuszenie na innych kierujących naruszenie tej linii.

Nieprawidłowe zachowania

W kontekście pytania czytelnika pomocne może być stanowisko zawarte w wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie XI Wydział Karny z 25 lutego 2016 r. (sygn. akt XI W 13416/15). W tej sprawie sąd również weryfikował legalność ukarania kierowcy, który parkował wzdłuż linii ciągłej. W argumentacji prawnej zwrócono uwagę na kilka kwestii. Wskazano m.in., że postępowanie właściciela pojazdu wypełnia znamiona art. 97 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko przepisom prawa o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jego podstawie, podlega karze grzywny do 3000 zł albo karze nagany.

Ponadto wskazano na art. 49 ust. 1 pkt 4 p.r.d., z którego wynika zakaz zatrzymania pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 2 pkt 29 p.r.d. zatrzymanie pojazdu polega na unieruchomieniu pojazdu, które nie nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwającym nie dłużej niż jedną minutę, oraz każdym unieruchomieniu pojazdu wynikającym z warunków lub przepisów. Z kolei postój pojazdu, jak wynika z art. 2 pkt. 30 p.r.d., polega na unieruchomieniu pojazdu niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwającym dłużej niż minutę.

Sąd ustalił także, że w rozstrzyganej sprawie kierowca dokonał zatrzymania na 15 minut, a zaparkowanie pojazdu przy krawężniku powodowało, że inni kierujący pojazdami wielośladowymi zmuszeni byli do najeżdżania na podwójną linię ciągłą oraz do jej przekraczania. Finalnie sąd uznał, że kierowca naruszył wspomniane przepisy, i skazał go na karę 200 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, że czytelnikowi w podanym przez niego stanie faktycznym trudno będzie podważyć fakt naruszenia przepisów p.r.d. w związku z utrudnieniem ruchu innym kierowcom. Odpowiedzialności kierowcy nie uchyla konieczność dokonania dostawy do punktu handlowego. Powinien znaleźć inne legalne miejsce zaparkowania pojazdu. ©℗