Dziś prawo unijne i krajowe chroni oznaczenia geograficzne produktów rolnych, żywności i win. Nie mają takiej ochrony wyroby rzemieślnicze i przemysłowe. Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia, które ma to zmienić. Chodzi m.in. o szkło, tekstylia, porcelanę, sztućce, ceramikę, zegary z kukułką, instrumenty muzyczne i meble.

– Wiele małych, rodzinnych przedsiębiorstw w całej UE wytwarza tradycyjne wyroby rzemieślnicze, zakorzenione w ich regionie. Rozporządzenie to pomoże chronić i zwiększać widoczność ich rzemiosła na całym jednolitym rynku UE – powiedział Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Zapewnić ma to system ochrony oznaczeń geograficznych. Brak takiego oznaczenia na produkcie ma być dla konsumenta sygnałem, że może mieć do czynienia z podróbką. Otrzymanie oznaczenia będzie wymagało przejścia procedury rejestracyjnej, która, jak zapewnia w komunikacie KE, ma być prosta i opłacalna dla wytwórców. Podzielono ją na dwa etapy, czyli weryfikację wyrobu w kraju pochodzenia i po pozytywnym jej przejściu wniosek o rejestrację oznaczenia trafi do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej.

Jakie produkty będą mogły korzystać z tego nowego systemu ochrony oznaczeń geograficznych? To np. szkło Murano, porcelana de Limoges, sztućce Solingen, cuchillos de Albacete, ceramika bolesławiecka itp.

Planowany czas wejścia w życie rozporządzenia to 2025 r. ©℗