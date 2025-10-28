Podczas tegorocznej edycji DGP była aktywnym uczestnikiem debat i rozmów o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską — od bezpieczeństwa i energetyki, przez transformację cyfrową i zieloną, po przyszłość rynku pracy i demokracji.

W ramach forum redakcja prowadziła rozmowy z kluczowymi uczestnikami wydarzenia, analizując kierunki zmian w polityce europejskiej i globalnej gospodarce.

Dziennik Gazeta Prawna łączy perspektywę dziennikarską z ekspercką

Dziennikarze DGP poruszali także kwestie dotyczące roli mediów w debacie publicznej, wpływu nowych technologii na społeczeństwo oraz znaczenia współpracy międzynarodowejw czasach geopolitycznej niepewności.

EFNI to nie tylko miejsce dyskusji, ale też przestrzeń wymiany idei — otwarta, inspirująca i krytyczna wobec prostych odpowiedzi na złożone problemy.

Dzięki obecności na forum Dziennik Gazeta Prawna łączy perspektywę dziennikarską z ekspercką, dostarczając słuchaczom i czytelnikom pogłębione analizy tego, co naprawdę kształtuje przyszłość Europy i Polski.