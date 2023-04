Analizę należy przeprowadzić z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g). Skoro w pytaniu jest mowa o tzw. regulaminie, to zapewne chodzi o regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, którego dotyczy art. 4 ust. 1 ww. aktu prawnego. Postanowiono w nim, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Ponadto, jak wskazuje art. 4 ust. 2 u.u.c.p.g, regulamin ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań w zakresie:

Wspomniany regulamin, jak akcentuje się w orzecznictwie nadzorczym wojewodów, stanowi akt prawa miejscowego. A z art. 94 Konstytucji RP wynika, że treść aktu prawa miejscowego powinna być ustanowiona na podstawie i w granicach zawartych w ustawie. Tym samym, wydając akt prawa miejscowego, organ samorządu musi ściśle przestrzegać delegacji ustawowej (por. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 17 marca 2023 r., znak NP.II.4131.1.62.2023.4). A zatem nie ma wątpliwości co do tego, że wspomniany akt prawa miejscowego stanowi lokalne prawo samorządowe, które powinno być przestrzegane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez przedsiębiorców. Co więcej, brak przestrzegania postanowień takiego aktu może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową, mimo że w treści regulaminu nie występują żadne przepisy wykroczeniowe (co więcej, one nawet nie mogą występować w regulaminie). W tym zakresie na uwagę zasługuje art. 10 ust. 2a u.u.c.p.g. Zgodnie z nim karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie. W konsekwencji skoro w regulaminie znalazł się zapisy o selektywnym zbieraniu odpadów, to przedsiębiorca jest zobligowany ich przestrzegać.