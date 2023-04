We wtorek sąd oddalił pozew zbiorowy 15 wydawnictw przeciwko serwisowi Chomikuj.pl, uznając, że skoro w trakcie procesu jego administratorem została spółka z Belize, to wyroku nie byłaby w stanie wykonać cypryjska spółka pozwana w tej sprawie. Jak to jest, że w podobnej sprawie z powództwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich sąd doszedł do odmiennych wniosków?