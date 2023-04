Sprawa dotyczyła sporu między STV (niemieckim zrzeszeniem posiadaczy praw do chronionych odmian roślin) a rolnikiem, który bez uzyskania licencji zajmował się uprawą jęczmienia ozimego KWS Meridian. Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, za uprawianie gatunku roślin bez uiszczenia opłaty na rzecz właściciela praw do niej, groziła konieczność zapłaty odszkodowania. W przypadku gdy proceder się powtarzał, suma, której mógł domagać się poszkodowany, wzrastała do czterokrotności średniej opłaty licencyjnej.

Jak wskazał TSUE, ustalenie zryczałtowanej wysokości odszkodowania na podstawie średniej wartości opłaty licencyjnej pozostaje bez związku z faktyczną szkodą poniesioną przez posiadacza prawa własności intelektualnej. Taka praktyka jest niedopuszczalna, gdyż celem regulacji unijnych jest zapewnienie rekompensaty za wykorzystanie cudzej własności, a nie karanie rolnika.