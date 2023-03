„Prezes Urzędu widzi konieczność nowego zdefiniowania roli Inspekcji Handlowej jako organu kontroli” – napisał szef UOKiK Tomasz Chróstny w odpowiedzi na interpelację poselską. I dodał, że nowe podejście „powinno opierać się nie tylko na obszarach działania, ale również na weryfikacji struktury organizacyjnej Inspekcji Handlowej”.

Obecna struktura to efekt reformy wprowadzonej z początkiem 2009 r., która zlikwidowała Generalny Inspektorat Inspekcji Handlowej. Obecnie, zgodnie z ustawą o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), zadania inspekcji wykonują prezes UOKiK oraz 16 wojewodów działających przy pomocy wojewódzkich inspektorów IH. Według twórców reformy miało to zapewnić skuteczniejsze kontrole. Dualizm polegający na podporządkowaniu wojewódzkich inspektoratów IH z jednej strony wojewodom, a z drugiej strony prezesowi UOKiK, bywał jednak krytykowany z punktu widzenia efektywnego procesu zarządzania. Zwróciła na to uwagę m.in. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2018 r.