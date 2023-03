Nic nie wskazuje na to, by machina z funduszami unijnymi w najbliższych miesiącach przestała się rozkręcać, bo – jak pisaliśmy niedawno w DGP – rząd liczy, że zanim czas wypłaty nadejdzie (a więc za około pół roku), to uda się spór zakończyć. Dlatego już dziś przybliżamy przedsiębiorcom, do których w dużej mierze adresowane są te pierwsze nabory, na jakie cele i na jakich warunkach będą mogli zdobyć finansowanie. Podpowiadamy przy tym, na co zwrócić uwagę, składając wniosek o finansowe wsparcie, jakich błędów uniknąć, aby nie został odrzucony, a także wskazujemy, jakich reguł trzeba się trzymać i jakie działania podjąć, przygotowując się do wydatkowania środków.

Autorami opracowania są prawnicy z Firmy doradczej Olesiński i Wspólnicy

Ruszają nabory – sprawdź, gdzie przedsiębiorcy mogą szukać dofinansowania