„Jak to jest, że w internecie ciągle mi się wyświetlają filmiki z ewidentną reklamą mocnych trunków. Czy to nie jest zakazane?” – pyta jeden z czytelników. I choć wydawałoby się, że mamy tu do czynienia z zero -jedynkowym pytaniem i odpowiedzią, to – jak to zazwyczaj z przepisami bywa – sprawa jest bardziej skomplikowana, niż się niektórym wydaje.