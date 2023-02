W trakcie kontroli pracodawca uzyskuje wiedzę na temat trzeźwości osoby kontrolowanej. Jest to informacja o jej stanie zdrowia, a to jest uznawane za dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (art. 9 RODO). Nowelizacja kodeksu pracy daje więc pracodawcom podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii. RODO dopuszcza przetwarzanie takich danych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, o ile jest to dozwolone prawem państwa członkowskiego przy odpowiednim zabezpieczeniu praw podstawowych oraz interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).