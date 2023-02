Najwięcej uwag do postępowania ma GoCloud z siedzibą w Warszawie. Przedstawicielom firmy nie podoba się m.in., że z postępowania wykluczono laptopy przeglądarkowe. To urządzenia, które nie mają klasycznego systemu operacyjnego, a pracę na nich wykonuje się za pomocą dostępnych online aplikacji . Dzięki temu mogą być lżejsze i wymagają niższych parametrów sprzętowych. Są też dużo tańsze niż klasyczne laptopy. „Zamawiający w postępowaniu dokonał naruszenia zasady efektywności” – przekonują przedstawiciele firmy.

GoCloud ma również wątpliwości co do wymogu, by w urządzeniach dla uczniów znalazła się matowa matryca. Takiego zawężenia nie ma w rozporządzeniu MEiN, tymczasem według przedstawicieli firmy wyklucza ono zakup laptopów z dotykowym ekranem.

Sprzeciw firmy budzi również to, że zamówione laptopy nie będą wyposażone w oprogramowanie użytkowe, czyli, upraszczając, pakiet biurowy. A to już naruszenie wspomnianego rozporządzenia. W rozmowie z DGP pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński odniósł się do tego, twierdząc, że KPRM „pracuje nad tym”, by na urządzeniach znalazł się pakiet biurowy. Nie wiadomo jednak, co dokładnie to oznacza i czy rząd nie będzie musiał ponieść w związku z tym dodatkowych kosztów.