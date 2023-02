Choć ww. konstrukcja roszczenia co do zasady jest dopuszczalna, to nie w każdym przypadku takie roszczenie można formułować. Po pierwsze, może się zdarzyć, że chociaż roboty wykraczały poza zakres umowy podwykonawczej, to były objęte umową główną, zawartą pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą. W takiej bowiem sytuacji nie można uznać, że wzbogacenie po stronie inwestora było bezpodstawne, skoro istniała do niego podstawa w postaci umowy o roboty budowlane. Takie stanowisko prezentuje w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (m.in. w wyrokach: z 15 lutego 2018 r., sygn. IV CSK 97/17, czy z 7 grudnia 2005 r., sygn. V CK 389/05). Przed ewentualnym wystąpieniem z roszczeniem przeciwko inwestorowi czytelnik powinien więc zweryfikować, czy wykonane roboty budowlane mieściły się w zakresie umowy głównej. Jeśli tak, to skierowanie roszczenia względem inwestora może okazać się bezskuteczne. W takiej sytuacji generalny wykonawca, z tytułu wykonanych przez czytelnika robót, powinien otrzymać wynagrodzenie i to on w ten sposób jest wzbogacony. W takim przypadku podwykonawca będzie mógł kierować roszczenia wyłącznie do generalnego wykonawcy. Po drugie, powinno się także zweryfikować, czy inwestor nie zapłacił już generalnemu wykonawcy za wykonane roboty. Wówczas bowiem nie będzie już można mówić o wzbogaceniu inwestora (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 2017 r., sygn. I CSK 270/16). W takim wypadku podwykonawca będzie mógł kierować swoje roszczenia wyłącznie w stosunku do generalnego wykonawcy.