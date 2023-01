Wprawdzie na mocy tej nowelizacji w kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.) od października 2022 r. formalnie pojawiły się przepisy regulujące funkcjonowanie grupy spółek (potocznie nazywanej holdingiem), to jednak nie wprowadziły one obowiązku dla spółek powiązanych do uczestnictwa w grupie. A zatem sytuacja opisana w pytaniu jest prawnie dopuszczalna.