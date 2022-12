Dwa pozwy przeciwko spółkom wchodzącym w skład grupy Amazona skierował do luksemburskiego sądu Christian Louboutin – francuski projektant mody i właściciel charakterystycznego znaku towarowego w postaci czerwonej podeszwy butów na wysokim obcasie. Jak stwierdził Louboutin, na stronach internetowych Amazona regularnie wyświetlane były reklamy zachęcające do zakupu butów o czerwonej podeszwie, na których sprzedaż nie udzielił on zgody. W 2019 r. Francuz wniósł więc powództwo o zaniechanie używania jego unijnego znaku towarowego i o naprawienie szkody spowodowanej takim użyciem.