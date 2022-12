O pomyśle utworzenia specjalnego rejestru, w którym instytucje finansowe przed udzieleniem pożyczki lub kredytu będą sprawdzać, czy numer PESEL nie został zastrzeżony, DGP informował w ubiegłym tygodniu. Teraz projekt został formalnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jest on odpowiedzią na nasilający się problem kradzieży tożsamości i zaciągania zobowiązań w cudzym imieniu. Oszuści z wykorzystaniem cudzych danych biorą pożyczki czy kredyty. Nowe regulacje mają im to uniemożliwić.