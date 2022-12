Zawarte w nich warunki naprawy albo wymiany towarów trzeba dostosować do nowych, niekorzystnych dla przedsiębiorców przepisów. W przeciwnym razie prezes UOKiK będzie mógł uznać, że naruszają zbiorowe interesy konsumentów, i nałożyć karę do 10 proc. przychodu firmy. To wszystko już od Nowego Roku. Zagadnienie wyjaśnia Dominik Jędrzejko adwokat, partner w Kancelarii Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci sp. p., autor bloga NieuczciwePraktykiRynkowe.pl.

Niezbędny będzie również szczegółowy przegląd procedur reklamacyjnych w ramach gwarancji, a nowym wymogom będą musieli sprostać wszyscy przedsiębiorcy składający oświadczenia gwarancyjne, a więc nie tylko sprzedawcy w obrocie konsumenckim, lecz także producenci oraz dystrybutorzy. Tak stanowi wchodząca w życie od 1 stycznia 2023 r. ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta , ustawy ‒ Kodeks cywilny oraz ustawy ‒ Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337).