Pytanie prejudycjalne trafiło do TSUE z belgijskiego sądu, który rozpoznawał sprawę z powództwa tamtejszego przedsiębiorstwa przeciwko jednemu z potentatów branży spożywczej. Firma z Belgii świadczyła usługi w postaci pakowania produktów międzynarodowego giganta. Między stronami powstał spór co wysokości zapłaty należnej za usługę. Spółka z Belgii skierowała więc pozew do sądu swojego rodzimego państwa.