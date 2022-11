Nie można uzyskać praw do znaku towarowego, który nie ma charakteru odróżniającego i stanowi jedynie opisową wskazówkę co do treści lub innych właściwości towaru – przypomniał Sąd Unii Europejskiej w wydanych ostatnio wyrokach.

Sprawy dotyczyły przedsiębiorców , którzy wnieśli do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację znaków: Jet Stream oraz General Pipe Cleaners. W innym postępowaniu do EUIPO trafił zaś wniosek o unieważnienie oznaczenia Cassellapark. W przypadku pierwszych dwóch znaków EUIPO i Sąd UE były zgodne, że wybrane przez zgłaszających terminy mające oznaczać towary nie mogą uzyskać praw ochronnych. Stoi temu na przeszkodzie art. 7 ust. 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Stanowi on, że rejestracji nie podlegają oznaczenia, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. A także te składające się wyłącznie ze wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego albo czasu produkcji towaru, świadczenia usługi czy ich innych właściwości.