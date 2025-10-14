Według relacji operatorów, awaria nie ma charakteru lokalnego – problemy z połączeniami występują w różnych regionach Polski. Z informacji napływających od dyspozytorów wynika, że połączenia są przerywane lub w ogóle nie dochodzi do skutku. Niektóre zgłoszenia nie trafiają do centrów powiadamiania ratunkowego, co może w praktyce oznaczać, że osoba dzwoniąca po pomoc nie zostaje połączona z operatorem.

Niektóre sieci komórkowe nie łączą się ze 112 i 999

Szczególnie dotknięci są użytkownicy wybranych sieci komórkowych, którzy nie mogą skutecznie nawiązać połączenia z numerami alarmowymi. Część z nich zgłasza, że po wybraniu numeru alarmowego w słuchawce słychać jedynie ciszę lub komunikat o błędzie połączenia. W niektórych przypadkach system automatycznie rozłącza połączenie po kilku sekundach.

W sytuacjach nagłych warto próbować połączeń wielokrotnie lub – jeśli to możliwe – korzystać z telefonów stacjonarnych, które nie są objęte awarią. Władze systemu powiadamiania ratunkowego współpracują z przedstawicielami operatorów sieci komórkowych w celu zlokalizowania źródła problemu i jego jak najszybszego usunięcia.