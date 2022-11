Organ nadzorczy ma wątpliwości co do postanowień umownych, np. dotyczących działań zabronionych użytkownikowi. Zdaniem prezesa UOKiK zostały one opisane nieprecyzyjnie i mogą być tym samym szeroko interpretowane przez przedsiębiorcę. Co więcej, postanowienia umowne nie zobowiązują PayPal do wskazania konkretnego naruszenia czy podania uzasadnienia zastosowanej sankcji . Te mogą być zaś dotkliwe i obejmować np. kary finansowe wynoszące 2,5 tys. dol. wzwyż. Konto użytkownika może też być nieodwracalnie zamknięte, a jemu samemu podmiot może odmówić świadczenia usługi w przyszłości.