Nie jest to możliwe. Taki bardzo istotny dla praktyki wniosek wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego z 6 października 2022 r. (sygn. akt III CZP 109/22). Tak zwane udziały lub akcje małżeńskie, a więc pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej prawa udziałowe, są bardzo często spotykane w obrocie prawnym z udziałem spółek. Ich status i zasady wykonywania z nich uprawnień przez małżonków są zaś źródłem licznych kontrowersji i rozbieżności. W przypadku konfliktu małżonków szczególnie istotne dla spółki jest rzetelne zweryfikowanie, kto powinien wykonywać prawa z akcji, gdyż jest to warunkiem chociażby prawidłowości uchwał walnego zgromadzenia podejmowanych przy udziale głosów oddanych z tych akcji.