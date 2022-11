Miałoby to wyglądać tak: pacjent wybierałby na platformie przedsiębiorcy pożądane produkty – leki z przepisu lekarza albo bez recepty (OTC), wyroby medyczne, suplementy diety albo środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. Opłacałby wirtualny koszyk zakupów i wybierałby asystenta. Właściciel platformy udostępniałby asystentowi bon uprawniający do dokonania zakupów we wskazanej aptece lub punkcie aptecznym. Następnie asystent dostarczałby produkty pacjentowi wraz z paragonem.