Takie zmiany do prawa przewozowego zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury przy okazji nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Projektowany art. 87aa prawa przewozowego dotyczy wszystkich gałęzi transportu (tzn. kolejowego, samochodowego, żeglugi śródlądowej, komunalnego i przewozów kombinowanych). Zdaniem autorów projektu wysokość grzywny jest adekwatna do rangi czynu, ponieważ takie wykroczenia mogą zdezorganizować pracę systemu ruchu pociągów (na niektórych liniach, np. w okolicy warszawskiego tunelu średnicowego, nieplanowany 15-minutowy postój może doprowadzić do paraliżu komunikacji publicznej), a także popsuć plany innym pasażerom (np. spieszącym się na lot samolotem, na rozprawę w sądzie czy do lekarza).