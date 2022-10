Poczta austriacka Österreichische Post w ramach dodatkowej działalności związanej z wydawaniem baz adresowych profilowała swych klientów także pod kątem ewentualnych sympatii politycznych. Na podstawie określonych kryteriów społeczno-demograficznych uznawała ludzi za potencjalnych wyborców danej partii. Miało to być wykorzystane do reklamy wyborczej. Wzbudziło to oburzenie jednego z klientów, który poczuł się urażony faktem, że Österreichische Post uznała go za sympatyzującego z konkretną partią polityczną. W pozwie zażądał 1000 euro odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych. Działanie poczty miało wywołać u niego wielkie wzburzenie i poczucie kompromitacji. Co istotne, nigdy nie udzielił operatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.