Przedsiębiorcy mieliby być zobowiązani do podejmowania działań promocyjnych na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści nieodpowiednich. Co więcej, mieliby opracowywać raport o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie tego narzędzia. To sprawozdanie miałoby być weryfikowane przez ministra ds. cyfryzacji, przy ewentualnym wsparciu prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.