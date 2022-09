Problem polegał na tym, że usługi typowe dla branży hotelarskiej były świadczone bez wymaganego przez art. 39 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zgłoszenia do właściwego urzędu marszałkowskiego i uzyskania od marszałka województwa decyzji w sprawie zaszeregowania hotelu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Innymi słowy, kompleks noclegowy i spa, jaki był prowadzony przez przedsiębiorcę, nie mógł być nazywany hotelem i nie miał przypisanej kategorii oznaczonej czterema gwiazdkami. To wytknęła inspekcja handlowa po kontroli, wydając także zarządzenie pokontrolne, zgodnie z którym właściciel kompleksu spa powinien zaprzestać używania na stronie internetowej określenia „hotel” oraz usunąć z oznaczenia i logo firmowego wspomniane cztery gwiazdki.