Wyrok jest ważny dla branży hotelarskiej, gdyż blokuje możliwość żądania od niej dodatkowych opłat bezpośrednio na rzecz nadawców. I tak musi ona je odprowadzać do organizacji zbiorowego zarządzania, jeśli ma zainstalowane telewizory. Niemiecka stacja RTL chciała dodatkowo, aby w przypadku rozprowadzania sygnału satelitarnego hotele były traktowane na tych samych zasadach co operatorzy telewizji kablowych. To zaś nakładałoby na nich dodatkowe obowiązki i opłaty.