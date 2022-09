Operator wyznaczony, którym co najmniej do 2025 r. będzie Poczta Polska, ma obowiązek świadczenia pocztowych usług powszechnych. To dzięki temu listy docierają nawet do najodleglejszych zakątków kraju. Regulowane ceny za te usługi nie pokrywają ich kosztów, stąd też przewidziano dopłaty . Udział w nich ponoszą wszyscy operatorzy, których roczny przychód przekracza 1 mln zł, a brakującą kwotę dopłaca państwo. Problem w tym, że największym operatorem jest Poczta Polska, co sprawia, że największą część rekompensaty de facto wypłaca ona sama sobie.