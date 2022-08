Niektóre proponowane zmiany są jednak mocno dyskusyjne. Przykładowo dodanie do ustawy wymogu, aby autoryzacja była udzielona osobiście przez płatnika, wprowadziłoby kolejną niezgodność z dyrektywą PSD2. Zmiana wykluczyłaby możliwość udzielenia pełnomocnictwa do rachunku, a problematyczne byłoby chociażby wydawanie karty dla dziecka, podpiętej do subkonta na rachunku rodzica.