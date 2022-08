Obecnie z art. 46 ustawy o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.) wynika, że nawet jeżeli klient banku zostanie oszukany przez przestępców i poda im swoje hasła dostępowe do konta, to ma prawo zawnioskować do instytucji finansowej o zwrot utraconych środków. I banki mają obowiązek przychylić się do tego wniosku przed końcem następnego dnia roboczego. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zgłoszenia dokonano po 13 miesiącach od niepożądanej transakcji albo gdy istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa ze strony rzekomo poszkodowanego, o czym bank zawiadomił policję lub prokuraturę.