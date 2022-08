Crowdfunding jeszcze do niedawna był wykorzystywany głównie przez pasjonatów i hobbystów. Była to dla nich prosta metoda, dzięki której bez zbędnych formalności mogli zgromadzić budżet na realizację swoich pomysłów. Dzisiaj crowdfunding stanowi poważną konkurencję dla tradycyjnych źródeł finansowania. Korzystają z niego zarówno start-upy we wczesnej fazie rozwoju (ang. seed), jak i większe firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. To doskonały sposób na finansowanie innowacyjnych pomysłów obarczonych wysokim ryzykiem.