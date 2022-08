Ministerstwo chce w ten sposób skrócić czas oczekiwania na wpisy, a co za tym idzie – ulżyć kredytobiorcom. Banki, udzielając kredytów hipotecznych, powszechnie wymagają bowiem od klientów ponoszenia dodatkowych kosztów do czasu wpisania hipoteki. Chcąc zabezpieczyć się, zanim dojdzie do wpisu, kredytodawcy oczekują opłacania przez kredytobiorców ubezpieczenia pomostowego. Im dłuższy czas oczekiwania na wpis w księdze wieczystej, tym większe opłaty spadają na klientów banków. Sklasyfikowanie spraw o wpis hipoteki jako pilnych pozwoli rozpatrywać je szybciej, skracając okres ponoszenia kosztów ubezpieczenia.