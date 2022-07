Jednym z argumentów sądu było to, że w bazie Krajowego Rejestru Sądowego widnieją numery PESEL osób zasiadających we władzach spółek. Po publikacji naszego artykułu zgłosili się do nas czytelnicy, których dane zostały wzięte właśnie z KRS i wykorzystane do oszustwa . Na jednego z nich została wzięta pożyczka, na drugiego dwa telefony u jednego z operatorów. Jak mówi czytelnik, przez rok wyjaśniał sprawę z komornikiem.