Spór dotyczył stosunkowo często spotykanego naruszenia, czyli wysłania korespondencji do niewłaściwego adresata. Pośrednik ubezpieczeniowy przesłał e-maila z kalkulacją dotyczącą ubezpieczenia domu do złego odbiorcy. W niezaszyfrowanej wiadomości widniały dane klienta takie jak imię i nazwisko, kod pocztowy i właśnie PESEL oraz symulacje kilku ubezpieczycieli. Pośrednik powiadomił o swoim błędzie prezesa UODO, podobnie zrobiła większość ubezpieczycieli, których oferty widniały w e-mailu. Zgłoszenia takiego nie dokonało natomiast Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia, uznając na podstawie własnej analizy, że ryzyko związane z tym wyciekiem nie jest duże oraz, że podjęło wystarczające kroki, by mu zapobiec. Odebrało bowiem od odbiorcy danych oświadczenie, w którym potwierdził on, że usunął błędnie zaadresowanego e-maila bez zapoznawania się z zawartością załącznika.

Prezes UODO uznał, że Hestia była zobowiązana zarówno do powiadomienia go o naruszeniu, jak i przekazania takiej informacji klientowi, którego dane trafiły do niewłaściwej skrzynki. Za brak tych powiadomień nałożył karę niespełna 160 tys. zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ją jednak.

Sąd przyznał, że doszło do naruszenia ochrony danych przez sam fakt, że trafiły one na e-mail osoby uprawnionej i nie ma znaczenia, czy osoba ta zapoznała się z nimi, czy też nie. Podobnie zgodził się z prezesem UODO, że administrator (czyli Hestia) był zobowiązany do powiadomienia organu o tym naruszeniu, bo ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane zostały ujawnione, nie można uznać za małe.

Jednocześnie jednak sąd uznał, że nie było one wysokie, a tylko przy takim administrator jest zobowiązany poinformować o naruszeniu samego zainteresowanego. Ta część rozważań jest najciekawsza, bo idzie pod prąd wieloletniej praktyce prezesa UODO. Wyrok stwierdza bowiem, że samo przejęcie przez kogoś numeru PESEL, nawet w połączeniu z imieniem i nazwiskiem czy kodem pocztowym nie stanowi automatycznie dużego zagrożenia dla właściciela danych. Co więcej, te same dane osób zasiadających we władzach spółek są publicznie dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie są przecież wykorzystywane do kradzieży tożsamości.