Już w przyszły wtorek wejdzie w życie ustawa z 7 kwietnia o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 984), która ma na celu ograniczenie skuteczności tzw. kradzieży spółek. Chodzi o przejęcia dokonywane poprzez posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami w celu ujawnienia w rejestrze informacji o rzekomo dokonanych zmianach, m.in. w składzie osobowym organów lub strukturze właścicielskiej spółek. O procederze pisaliśmy wielokrotnie na łamach Dziennika Gazety Prawnej, w tym m.in. w dodatku Firma i Prawo. Mechanizm wygląda następująco: osoby zainteresowane przejęciem podmiotu najpierw dokonują wpisów w KRS o rzekomych zmianach w składach osobowych zarządów, zyskując tym samym formalny mandat do podejmowania dalszych czynności w imieniu firmy. Potem zaś tak umocowani członkowie mogą doprowadzić np. do sprzedaży składników majątku podmiotów. Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło rozwiązać te problemy, wprowadzając w ramach nowelizacji ustawy o KRS nowy mechanizm. Niestety, trzeba zauważyć, że choć zmiana ta zmierza w dobrym kierunku, to daleko jej do wprowadzenia stanu pożądanego, faktycznie zapewniającego bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.