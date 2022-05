Dotychczas nakładane kary dotyczyły przede wszystkich wycieków danych. W przypadku utraty dostępu do bazy UODO poprzestawał na upomnieniu. Chodzi zwłaszcza o sytuacje, gdy system informatyczny zostaje zainfekowany wirusem typu ransomware, który szyfruje dostęp do całych baz, a niekiedy ich kopii zapasowych. Haker, który żąda zapłaty za odszyfrowanie, nie ma do nich dostępu, ale administrator również. To także naruszenie RODO , ale dotychczas nie było karane finansowo.