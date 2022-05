Mam problem z odbiorem pojazdu użytkowego, który kupiłem na licytacji od komornika. Zapłaciłem za niego, ale dłużnik oświadczył mi, że go nie odda. Co zrobić w tej sytuacji? Postępowanie jeszcze formalnie się nie zakończyło. Czy powinienem zwrócić się o pomoc do policji czy do komornika?

Z opisu wynika, że przedsiębiorca nabył w trakcie licytacji komorniczej ruchomość w postaci pojazdu użytkowego. Zapewne uiścił już cenę nabycia komornikowi. Z formalnego punktu widzenia pojazd ten stanowi własność przedsiębiorcy i rzecz jasna powinien mieć prawo do dysponowania nim. Zgodnie bowiem z art. 879 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), „kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia”. Mechanizm ochronny