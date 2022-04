Celem projektu poselskiego jest zwiększenie bezpieczeństwa aptekarzy w związku z coraz liczniejszymi przypadkami agresji ze strony niektórych klientów. Jak informowaliśmy na łamach DGP, najwięcej takich konfliktów związanych jest z niechęcią do stosowania się przez część osób do obostrzeń sanitarnych – przede wszystkim do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej. Zdarzają się też rabunki w aptekach, jako że posiadają one na stanie leki narkotyczne czy psychotropowe. Z ochrony, która miałaby być przyznana farmaceutom, korzystają obecnie m.in. lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki czy położne.