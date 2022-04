– Celem sankcji gospodarczych co do zasady jest uderzenie w rosyjską gospodarkę, tak aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie albo miała ograniczone możliwości w tym zakresie. Polska lista jest uzupełnieniem unijnej. Odnosi się do oligarchów i podmiotów prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju – mówił wczoraj Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.