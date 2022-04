To orzeczenie ważne dla dostawców, którym wykonawcy zamówień publicznych nie chcą zapłacić za towar . Choć wydano je na podstawie uchylonej z końcem 2020 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), to w pełni można je odnieść do dzisiejszego stanu prawnego.

Sąd pierwszej instancji nie zgodził się z tym rozumowaniem. Podkreślił, że w umowie mowa jedynie o braku podwykonawców samych robót budowlanych. Nie ma zaś żadnego postanowienia co do podwykonawstwa w zakresie dostaw i usług

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie choć przepis rzeczywiście wskazuje siedmiodniowy termin na przedłożenie umów podwykonawczych, to niedochowanie go nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zapłaty.

„Jak słusznie wywodzi autor apelacji powoda, ustawodawca nie przewidział takiej sankcji za przekroczenie terminu (jak też żadnej innej), a sam wymóg zachowania terminu nie został wprowadzony do art. 143c ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. określających warunki odpowiedzialności zamawiającego. Daje to podstawę do uznania, że siedmiodniowy termin z art. 143b ust. 8 p.z.p. ma charakter jedynie dyscyplinujący wykonawcę i podwykonawcę. Zgodzić się także należy, że interes samego zamawiającego jest chroniony przez to, że odpowiada tylko za należności powstałe dopiero po przedłożeniu mu umowy” – podkreślił w opublikowanym niedawno uzasadnieniu wyroku. Dodał, że sytuacji nie zmieniłoby uznanie terminu za zawity. Nawet wówczas zamawiający byłby zobowiązany do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Uchylanie się od niej byłoby sprzeczne z art. 5 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.