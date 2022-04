DGP dotarł do informacji, że Rosjanie zapowiedzieli przyspieszenie rozpatrywania wniosków patentowych – udzielenie prawa może się odbywać nawet ciągu 28 dni od daty zgłoszenia. To może mieć olbrzymie znaczenie dla rodzimych wynalazców. Po pierwsze, powinni oni na bieżąco monitorować, czy w Federacji Rosyjskiej nie zgłoszono patentów bliźniaczych do stosowanych przez nich rozwiązań. W razie czego mają oni bowiem prawo wnieść sprzeciw. Kłopot w tym, że nawiązanie współpracy z rosyjskimi rzecznikami patentowymi może być nie lada wyzwaniem – przede wszystkim przez odcięcie większości tamtejszych banków od systemu rozliczeń bankowych SWIFT.

Co więcej, na ostatnim posiedzeniu rosyjskiej Rady ds. Własności Intelektualnej dano przyzwolenie na szerokie zastosowanie technologii inżynierii odwróconej. To, mówiąc możliwie najprościej, np. proces uzyskiwania kodu źródłowego w wyniku analizy kodu sklepowej wersji programu albo gry komputerowej. Dzięki takiej operacji można uzyskać działający kod, który da się przepisywać pod własne potrzeby. Ma to być odpowiedź na odcięcie Rosjan od możliwości wykorzystywania zagranicznego oprogramowania, przede wszystkim biurowego, ale również sklepów z aplikacjami na smartfony, systemów operacyjnych, a nawet fontów komputerowych (krojów pisma).

To nie wszystko. Jak poinformowała rosyjska agencja informacyjna TASS, w tamtejszej izbie parlamentu (Dumie) pojawił się projekt ustawy o nacjonalizacji mienia obywateli z krajów nieprzyjaznych. Zakłada on przejmowanie majątku ruchomego i nieruchomego, środków pieniężnych, depozytów bankowych, papierów wartościowych, praw korporacyjnych i innych – w tym także potencjalnie praw własności intelektualnej.

Na razie jednak szef rosyjskiego urzędu patentowego (Rospatent) odniósł się do tego, że do organu zaczynają wpływać zgłoszenia o nadanie praw ochronnych do znaków towarowych niezwykle przypominających oznaczenia należące do znanych korporacji. Przykładowo zgłoszono znak дядя Ваня (z ros. Wujaszek Wania) wyglądający jak logotyp sieci restauracji McDonald’s. 1 kwietnia br. szef Rospatentu wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że urząd będzie rozpatrywał tego typu zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. A obecność wcześniej zarejestrowanego identycznego lub podobnego znaku towarowego znanego w Rosji będzie bezwzględną przeszkodą w rejestracji oznaczenia.