Akcje mogą być umorzone, gdy statut spółki tak stanowi. Można je umorzyć albo za zgodą akcjonariusza w formie ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez jego aprobaty (umorzenie przymusowe). Umorzenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać m.in. wysokość wynagrodzenia przysługującego właścicielowi umorzonych akcji. Powinno ono być adekwatne do wartości umarzanych papierów wartościowych. Statut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka emituje świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Warunki takiej emisji omówiono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 3094/18). Jak podkreślono, wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji oraz emisja świadectw użytkowych w miejsce takich umarzanych akcji to dwie odrębne instytucje prawa. Umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia, o ile zostanie to odpowiednio uzasadnione. Analogicznie: emisja świadectw użytkowych w zamian za akcje umorzone też nie jest obligatoryjna.