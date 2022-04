Do tej pory nie było w naszym systemie prawnym norm pozwalających wprost na nałożenie niemal jakichkolwiek sankcji na podmioty naruszające zakazy wynikające z rozporządzeń Unii Europejskiej w tej materii. Choć warto przypomnieć, że te przepisy zostały wydane dość dawno temu. W przypadku Rosji po aneksji Krymu, czyli osiem lat temu, a rozporządzenie nakładające sankcje na niektóre osoby z Białorusi wydano w reakcji na liczne uchybienia podczas wyborów prezydenckich i siłowe stłumienie protestów w 2006 r. Teraz tylko dodawano kolejne nazwiska do listy osób objętych sankcjami. W każdym razie można było opierać się częściowo na zasadach odpowiedzialności administracyjnej, ale w praktyce nie było niemal takich przypadków. Uwzględnienie rozwiązań dotyczących odpowiedzialności takich podmiotów prawnych i osób fizycznych pozwoli bez wątpienia na upowszechnienie wiedzy o wadze naruszeń sankcyjnych, zarówno europejskich, jak i tych wynikających z umieszczenia na planowanej liście lokalnej. Może też częściowo skutecznie przeciwdziałać takim naruszeniom. Planowana odpowiedzialność jest bowiem bardzo surowa, a w przypadku odpowiedzialności karnej przyjęta przez Sejm ustawa określa ją jako co najmniej trzy lata pozbawienia wolności.