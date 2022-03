Ulga na start, działalność nierejestrowa, rosnąca rola e-usług czy pojawienie się rzecznika małych i średnich przedsiębiorców - to rozwiązania wprowadzone Konstytucją biznesu, które się sprawdziły- tak wynika z przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oceny skutków tej regulacji ex post. Trafiła ona właśnie do konsultacji do organizacji przedsiębiorców. 30 kwietnia przypada czwarta rocznica wejścia przepisów w życie.