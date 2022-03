Wprowadzenie systemu certyfikacji zapowiedziało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jednocześnie publikując Zieloną Księgę z jego założeniami. Przez 30 dni będą one konsultowane z zainteresowanymi, a do końca roku ma zostać przygotowany projekt odrębnej ustawy. Zgodnie z harmonogramem wejdzie ona w życie w pierwszej połowie 2023 r.